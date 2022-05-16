Синоптик рассказал о погоде летом в Центральной России

16 мая. 12:05

"Умеренно теплое" лето ожидает россиян в этом году, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Лето в этом году будет теплым, без сильной жары, считает специалист. По его словам, прохладно будет до конца мая. "В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем", - рассказал Тишковец.

Осадки в июне также будут советовать многолетней норме, только на востоке европейской части России возможно "переувлажнение" на 20-40%.

В июле и августе температура воздуха будет выше нормы, но не экстремально. "Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5-1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль <…> вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето", - дал прогноз синоптик.