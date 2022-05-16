Турции угрожает гиперинфляция

16 мая. 11:58

Экс-глава Минэкономики Турции, а ныне руководитель оппозиционной Партии демократии и прорыва Али Бабаджан сообщил о возможной гиперинфляции в республике.

"Турция переживает период хронической инфляции. Если будут бездумно, без наличия какого-либо плана или программы продолжать печатать деньги, Турция войдет в стадию гиперинфляции", - цитирует политика издание Sözcü.

Бывший министр также заявил, что снизит инфляцию в Турции до минимума, если оппозиция придет к власти на выборах в 2023 году. "Мы уменьшим инфляцию до однозначной цифры. Мы делали так прежде, сделаем еще раз в течение первых шести месяцев", - добавил Бабаджан.