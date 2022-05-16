Армения представила свою версию мирного договора

Когда в марте Баку представил Еревану основные принципы мирного договора, армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах для нее нет ничего неприемлемого. Однако более детальная реакция Армении на предложения Азербайджана последовала лишь через два месяца – на фоне усиления акций оппозиции в Ереване. Шесть пунктов для нормализации отношений и подписания мирного договора, составленные в Ереване, анализирует обозревать "Вестника Кавказа" Роберт Газарян.

Обнародование положений документа было доверено послу Армении по особым поручениям, бывшему депутату Национального собрания, лидеру "Просвященной Армении" Эдмону Марукяну, с которым премьер Никол Пашинян вместе создавал правящую ныне партию "Гражданский договор". Видимо, члены команды Пашиняна, куда входят, в том числе активисты системной оппозиции, могут быть назначены на "особые" политические должности, выполняя отдельные поручения правительства. Представленный Марукяном документ содержит шесть пунктов: два пункта оппонируют предложениям азербайджанской стороны, два характеризуют позицию армянской дипломатии, еще два фиксируют положение армянской стороны по миротворческому процессу.

Итак, Армения будет выполнять ранее достигнутые договоренности, но… частично. Прежде всего, это касается мероприятий по преодолению транспортной блокады и последующей разблокировки железнодорожных маршрутов. Очевидно, это предполагает делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, однако будут ли вышеназванные процессы завершены в полней мере или же Ереван надеется провести частичную демаркацию лишь в целях скорейшей разблокировки транспортного сообщения, непонятно.

Вроде бы, армянская сторона готова продолжать диалог с руководством Азербайджана, отвечая на предложения официального Баку. Однако будет ли этот диалог продуктивным или же сведется к обмену программными документами с противоречивым содержанием, неизвестно. Дело в том, Ереван надеется оставить себе лазейку в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана, ссылаясь на соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, при этом заявляя об отсутствии каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Напомним, что один из пяти пунктов, предложенных азербайджанской стороной в марте, предусматривает взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности и политической независимости. Теперь армянская сторона парирует договором от 8 декабря 1991 года, который предполагает признание и уважение государствами территориальной целостности в существующих границах, которые официальный Ереван так и не признал. То есть формально территориальных претензий со стороны Армении нет, но нет и договора о границах между Арменией и Азербайджаном. Получается, что Ереван готов признать ту "территориальную целостность", которая могла бы быть сформирована, если бы был реализован армянский сепаратистский проект в Карабахском регионе Азербайджана. Другими словами, армянская сторона не отставляет надежды принимать участие в политических процессах на территории Азербайджана, поддерживая остатки незаконного режима.

Ереван признает важность выполнения обязательств, закрепленных в заявлениях президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 9 ноября, 11 января и 26 ноября. Однако последний из шести пунктов обнародованного Марукяном документа предусматривает участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе. Несмотря на ключевую роль российских миротворцев в поддержании мира в регионе, проект всеобъемлющего мирного договора (если он всё же будет составлен) заведомо предусматривает причастность западной дипломатии, даже если львиная доля работы будет осуществлена силами российской дипломатии. Таким образом, Ереван оставляет возможность структурам коллективного Запада влиять на политические процессы на Южном Кавказе.

Ответ Еревана не повлек за собой международного резонанса, да и рассчитан он был больше на внутреннюю аудиторию - как реакция на предсказуемые обвинения в адрес Пашиняна армянской националистической оппозиции. Сейчас в Армении проходит очередной виток уличных демонстраций, сопровождаемый обвинениями властей в пассивной переговорной позиции. Очевидно, Пашинян и его команда припасли публикацию своих шести пунктов до подходящего момента, желая контратаковать националистов, чтобы вынудить их взять тайм-аут.