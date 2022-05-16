В Ингушетии построят 27 школ и восемь детсадов  

16 мая. 12:05

В Ингушетии будут возведены 27 школ и восемь детских садов, проинформировали в пресс-службе министерства строительства Ингушетии.

"В рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография" на территории республики в 2022 году введется строительство 27 школ и восьми детских садов на общую сумму 5 миллиардов 438 миллионов рублей, по всем объектам лимиты доведены, заключены дополнительные соглашения между правительством региона и Министерством просвещения РФ", - приводит слова вице-премьера республики Тимура Фаттахова, передает ТАСС.