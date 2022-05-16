Анкара: давить на Россию бесполезно

16 мая. 11:52

Бесполезно усиливать давление на Россию, чтобы "наказать" ее. Об этом заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что Турции необходимо поддерживать тонкий дипломатический баланс между РФ и Украиной. Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана добавил, что занимать более "карательную" позицию в отношении Москвы не имеет смысла.

Кроме того, Калын отметил, что России и Украине нужен надежный партнер, переговорщик, фасилитатор, модератор - кто-то в какой-то должности, чтобы иметь возможность говорить как с Москвой, так и с Киевом. По его словам, Турции удалось это, передает РИА Новости.