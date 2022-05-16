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В Краснодаре заработает предприятие по переработке стекла

В Краснодаре заработает предприятие по переработке стекла

Предприятие по переработке стекла запустят в Краснодаре в 2023 году, сообщил  мэр города Андрей Алексеенко.

По его словам, проект предполагает организацию производства стеклянных дверей, перегородок, стеклопакетов, ПО и приводов для "умного дома".

"В Краснодаре появится современное предприятие по переработке стекла. Трехстороннее инвест соглашение между муниципалитетом, администрацией края и ООО "СВ Гласс" уже подписано. Запустить производство планируют на территории индустриального парка "Краснодар" в 2023 году", - сообщил он в Telegram-канале.

Алексеенко уточнил, что завод по переработке стекла станет первым внешним резидентом этого индустриального парка.

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