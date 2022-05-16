Неопытный водитель устроил ДТП в Ставрополе

16 мая. 11:42

Накануне в Ставрополе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, примерно в 17:20 на пересечении улиц Мира и Достоевского столкнулись автомобили Nissan X-Trail и "ВАЗ-2115". Водитель иномарки хотел повернуть налево, однако не уступил дорогу движущемуся навстречу отечественной легковушке.

В аварии пострадали 18-летний водитель Nissan и 67-летний водитель "ВАЗ-2115". Молодой человек был доставлен в больницу, мужчине назначено амбулаторное лечение.

Было установлено, что парень, находившийся за рулем Nissan, получил водительские права 5 мая 2022 года. Машина принадлежит его отцу, а сам молодой человек в страховку не вписан.

По факту ДТП проводится проверка, передает "Победа26".