Ток убил пятерых животных в Западно-Казахстанской области

16 мая. 11:39

Жертвами падения столбов линии электропередач в Западно-Казахстанской области стали пять коров, заявил аким Пятимарского сельского округа Жангалинского района Жаксылык Хайрелов.

Чиновник подтвердил, что линии электропередач находились в аварийном состоянии, а многие из них и вовсе были установлены еще в 1950-х годах.

Отмечается, что инцидент с животными произошел между зимовками Телятов и Камыстыкол, что находятся в 12 км от населенного пункта Пятимар. Две опоры линии электропередач упали в результате сильного ветра. Пять коров, которые паслись неподалеку, погибли от удара током.

"На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки, и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация", - цитирует акима Sputnik Казахстан.

По его словам, подобные инциденты могут повториться и в будущем. При этом он выразил надежду, что работа по ремонтированию линий электропередач и опор будет идти не только в отдаленных населенных пунктах, но и в самом селе..