Тбилиси частично останется без света

16 мая. 11:34

Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением неотложных работ будет временно ограничена 16 мая, сообщили в энергораспределительной компании "Теласи".

Уточняется, что отключения будет производиться в Самгорском районе, районе Ваке, районе Глдани, а также Надзаладевском районе в Дидубе и Сабурталинском районах.

Также в связи со срочными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на проспект Акакия Церетели, левый берег Куры, Набережную космонавтов, улицы Гудаута, Гветадзе, Давида Бакрадзе, Станиславского, Алексея Гоголаури, Георгия Квинитадзе, Надира Хошабрунза, Сулико Корошинадзе, Зестафони, Ткибули, Сухуми, Зугдиди, Арчила Кереселидзе, Рафиэля Агладзе, Элиава, Вани, Тевдоре Приста, Цеми, Спиридона Кедия, Евдошвили, Самтредия, Кипиани, Багратиони, Гаприндаули, Мирцхулава, Михаила Чиураэли, Любляны, Акакия Белиашвили и Чачава, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, ограничения ожидают село Дигоми, микрорайоны Диди Дигоми I, III, IV, переулок Агмашенебели (частично), село Зурговани, проспект Царя Парнаваза, улицы Сто тысяч шехидов, Деметре Тавдадебули, Петрици, Петре, Анны Политковской, Зураба Анджапаридзе, Пхакадзе, Александра (Саши) Иоселиани и Георгия Данелия.

В компании добавили, что подача электроэнергии клиентам будет восстановлена ​​после завершения работ.