Детские лагеря в России освободили от всех ковидных ограничений

16 мая. 11:28

Роспотребнадзор сообщил о снятии всех введенных из-за пандемии коронавируса ограничений в детских лагерях.

"Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты", - заявила в понедельник замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина в ходе третьего заседания комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Ранее сообщалось, что последние звонки и выпускные в школах в этому году рекомендуется провести в традиционном очном формате.