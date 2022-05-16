Иран и Азербайджан обсудили перспективы сотрудничество в области книжного дела

16 мая. 11:10

Азербайджан представлен на 33-й Тегеранской международной книжной выставке, проинформировали в пресс-службе министерства культуры.

Сообщается, что в рамках мероприятия прошла встреча руководителя азербайджанской делегации, заведующего отделом книжной индустрии министерства культуры Акифа Марифли и вице-президента Тегеранской международной книжной выставки, директора Иранского дома книги и литературы Али Рамезани.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области книжной индустрии, расширения контактов в области литературы, перевода произведений азербайджанских и иранских авторов.