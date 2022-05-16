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Вице-спикер иранского парламента отправился в Азербайджан

Вице-спикер иранского парламента отправился в Азербайджан

Заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад едет в Азербайджан. Соответствующую информацию подтвердили в посольстве Исламской Республики в Баку.

Цель поездки – участие в третьем ежегодном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Али Некзад также намерен посетить Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) и провести встречу с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

В посольстве также поведали, что вице-спикер выступит на заседании Парламентской ассамблеи ОЭС и проведет ряд двусторонних встреч, передает Trend.

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