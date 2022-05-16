В Баку рассказали, сколько газа Азербайджан поставил Грузии с начала года

16 мая. 10:56

Грузия получила от Азербайджана 1,2 млрд кубометров за январь-апрель 2022 года, сообщил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что за упомянутый период Азербайджан добыл 15,7 млрд кубометров газа, что на 14,4% больше в годовом сравнении. Из этого объема добычи было экспортировано 7,6 млрд кубометров - на 17,4% больше по сравнению с прошлым годом.

По словам Шахбазова, в январе-апреле 2022 года Азербайджан направил в Европу 46% экспорта газа, в Турцию – 38% и Грузию – 16%.

Кроме того, он подчеркнул, что за четыре месяца 2022 года Азербайджан добыл 11,1 млн тонн нефти, а экспортировать удалось 9 млн тонн.