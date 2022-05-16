Денежные переводы в России будут "охлаждать" в течение двух дней в рамках борьбы с мошенниками

16 мая. 10:55

Банк России предлагает ввести двухдневный период охлаждения для денежных переводов, чтобы оградить граждан от переводов средств мошенникам, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в Telegram-канале ЦБ РФ.

"Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан", - рассказал он.

Уваров отметил, что мошенники с помощью различных легенд заставляют человека перевести деньги на чужой счет, обычно осознание того, что человек стал жертвой мошенников приходит поздно и отметить перевод нельзя.

"Иными словами, мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан", - объяснил представитель ЦБ РФ.