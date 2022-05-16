В ЕС поддержали намерение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО

16 мая. 10:55

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел высказался в поддержку Швеции и Финляндии, собирающихся присоединиться к НАТО.

"Я лично решительно поддерживаю Швецию и Финляндия… Мы поддерживаем это решение", - сказал он перед заседанием в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов союза.

Глава европейской дипломатии рассчитывает, что страны ЕС также поддержат это решение. "И я я рассчитываю, что нам удастся преодолеть несогласие со стороны ряда стран НАТО", - цитирует его ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержавает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций.