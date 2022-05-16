Премьер-министр Беларуси посетит Азербайджан с рабочим визитом

16 мая. 10:40

Глава белорусского правительства Роман Головченко 18 мая совершит рабочий визит в Азербайджан. Об этом информирует пресс-служба правительства.

"Направленность визита конкретная и практическая. Если какие-то направления азербайджанскую сторону не интересуют, у них есть более выгодные предложения от других государств, значит, нам надо найти новые. Изыскать возможности для того, чтобы нарастить товарооборот. Сегодня необходимо получить реальный срез обстановки и определить точки роста, которые мы должны продвигать и предметно обсуждать", - сказал премьер.

Планируется, что в ходе визита Головченко посетит Гянджинский автозавод, международные выставки Caspian Agro и Inter Food, а также производственное предприятие "Иглим". Также запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.