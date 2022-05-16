Последние звонки и выпускные в российских школах пройдут очно

16 мая. 10:32

Минпросвещения РФ рекомендует провести последние звонки и школьные выпускные в очном формате.

"Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это [происходит] в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то - раньше. [Рекомендуем] очно проводить [последние звонки] во всех школах нашей страны", - заявил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов.

Министр добавил, что также рекомендуется провести выпускные вечера 25 июня. "Это традиция нашей системы образования - проведение последних звонков и выпускных вечеров 25 июня. Это традиция, без которой не мыслим наш учебный год, завершение нашего учебного года. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки, и, как мы рекомендуем, 25 июня - выпускные вечера", - уточнил Кравцов.