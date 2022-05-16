Грузия вошла в число безопасных стран для делового туризма

16 мая. 10:21

Статья о возможностях делового туризма в Грузии, подготовленная в сотрудничестве с Бюро конгрессов и выставок Национальной администрации туризма Грузии и международной онлайн-платформой Boardroom, опубликована на сайте платформы в понедельник.

В материале рассказывается о гостиницах и выставочных площадках в Грузии, подходящих для проведения масштабных конференций, конгрессов, форумов. "Грузия считается самой безопасной страной в Европе и занимает шестое место в мире по уровню безопасности. Ежегодно в стране проходят мероприятия 17 международных ассоциаций, которые посещают в среднем 400-500 делегатов", – отмечается в статье.

В 2019 году в Тбилиси прошел 18-й Международный конгресс ассоциаций туристических гидов (WFTGA), участие в нем приняли 300 экскурсоводов и делегатов из 70 стран мира. "Тбилиси считается центром конгрессных мероприятий в стране, но и другие города начинают освобождать места для проведения конференций, например, в 2023 году Батуми примет World Travel Awards", – говорится в публикации.