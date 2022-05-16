Диетолог перечислила причины быстрого набора веса

16 мая. 10:17

Диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах резкого набора веса. По ее словам, к такому эффекту может привести неправильный рацион и различные заболевания.

Так, некоторые люди соблюдают диету и резко сокращают потребляемые калории. Это может негативно повлиять на вес. "Человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты", - приводит слова собеседницы "Москва 24".

Диетолог добавила, что причиной быстрого набора веса может быть злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки провоцируют чувство голода, а также обладают высоким гликемическим индексом. Кроме того, внезапный набор веса будет связан с нарушением некоторых функций в организме. "Это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес", - обратила внимание Соломатина.