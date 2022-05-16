Иран увеличит импорт зерна из России

16 мая. 10:06

Иран, с прошлого года являющийся лидером по закупкам российского зерна, в этом году намерен еще увеличить импорт этой продукции из России, сообщил посол страны в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Джалали сообщил, что в последние годы Иран стремился к тому, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции. В 2021 году страна приобрела у России 7 млн т зерна, выйдя на первое место по импорту этой продукции из РФ.

"В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур", - отметил посол.