Reebok продал свой бизнес в России турецкой компании

Турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, новый владелец получил 100 магазинов сети Reebok в России. FLO Retailing переименует магазины с сохранением бренда.

В издании отметили, что российский бизнес компания уступила турецкому холдингу по цене в три раза меньше его предположительной стоимости в 1,5 млрд руб. — примерно 500 млн руб.

Стоит подчеркнуть, что FLO Retailing управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Также холдинг владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов, данная сделка ярко проявляет характер современных отношений России и Турции – их доверительность и взаимовыгодность.



"В целом сегодняшние сигналы, которые подают турецкие власти, говорят о том, что Турция не только не намерена сворачивать присутствие в России, но наоборот, стремится развивать дальнейшее сотрудничество. И покупка сети магазинов Reebok в РФ – свидетельство того, что турецкий бизнес и заинтересован в российском рынке, и намерен постепенно замещать ушедшие западные компании. Вполне ожидаемо, что на смену европейских и американских брендов и компаний на российский рынок будут активно входить ведущие азиатские компании, в том числе и турецкие", - сказал он.



"Месяц назад, когда Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в Турцию после заседаний на площадках стран НАТО, он говорил о том, что для турецкой экономики открываются новые возможности в России и бизнес должен быть к этому готов. Нынешние шаги, которые предпринимают турецкие предприниматели, являются подтверждением того, что Турция использует свой шанс занять большую долю российского рынка, заполнить освобождающиеся ниши", - сообщил заместитель директора Центра исследований современной Турции.



"Кстати, до введения санкций и ухода западных компаний из России такие европейские и американские бренды, как GAP или Banana Republic, присутствовали на российском рынке по франшизе, которую реализовывали турецкие компании. То есть уже есть бизнес-опыт работы западных брендов на территории РФ под управлением турецких компаний. Теперь же эта тенденция будет расширяться, и вполне закономерно, что на такой крупный бренд, как Reebok, право представления в России также приобрел турецкий ритейлер", - заключил Фаридун Усмонов.