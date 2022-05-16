Лукашенко отправился в Москву

16 мая. 9:57

В понедельник, 16 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.

В рамках поездки в российскую столицу он примет участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.

Ранее в пресс-службе президента Беларуси рассказали, что на саммите лидеров стран-членов ОДКБ будут обсуждаться актуальные вопросы текущей обстановки в регионе и мире, совместное реагирование на разноплановые вызовы и угрозы. Главными темами переговоров с российским главой государства станут развитие кооперации и совместная работа над импортозамещением.