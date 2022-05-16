Цифровые банковские услуги для бизнеса расширят в Туркменистане

Вице-премьер Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов на заседании правительства сообщил, что в стране расширят цифровые банковские услуги для бизнеса.
По его словам, в республике реализуется ряд комплексных мер для совершенствования цифровой системы, расширения системы Internet-bank и дистанционных онлайн-платежей,
Он также отметил, что акционерно-коммерческий банк "Рысгал" оказывает подобные услуги с 2019 года, пишет портал "Бизнес Туркменистан".
Стоит добавить, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, принявший участие в заседании, одобрил предложение и поручил вице-премьеру принять меры для организации деятельности отечественных банков в соответствии с реалиями времени.