Цифровые банковские услуги для бизнеса расширят в Туркменистане

16 мая. 9:53

Вице-премьер Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов на заседании правительства сообщил, что в стране расширят цифровые банковские услуги для бизнеса.

По его словам, в республике реализуется ряд комплексных мер для совершенствования цифровой системы, расширения системы Internet-bank и дистанционных онлайн-платежей,

Он также отметил, что акционерно-коммерческий банк "Рысгал" оказывает подобные услуги с 2019 года, пишет портал "Бизнес Туркменистан".

Стоит добавить, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, принявший участие в заседании, одобрил предложение и поручил вице-премьеру принять меры для организации деятельности отечественных банков в соответствии с реалиями времени.