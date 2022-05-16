Из Махачкалы перенесут вредное производство

16 мая. 10:05

Дагестанский завод имени Гаждиева в августе 2022 года откроет второй корпус литейного цеха на территории инвестиционной площадки "Уйташ" в Карабудакхентском районе, сообщил гендиректор предприятия Абдулвагаб Папалашов, уточнив, что так предприятие завершит перенос вредного производства за пределы Махачкалы.

"Мы решили вынести завод за пределы города, было решено строить завод на новой площадке "Уйташ" в Карабудакхентском районе, недалеко от города Каспийска", - сказал он.

"В этом году достраиваем второй корпус и закрываем литейное производство в Махачкале. В первом корпусе у нас размещено производство по технологии вакуумно-пленочного формования, во втором будет технология ХТС (холодно-твердеющие смеси)", - приводит слова собеседника ТАСС.