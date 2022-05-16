Заявки на льготный автокредит в Казахстане принимает только Банк Центркредит

16 мая. 9:49

В понедельник только один банк Казахстана начинает прием заявок на льготный автокредит, пишет Sputnik Казахстан.

Как сообщил представитель Фонда развития промышленности Ади Галымжан на брифинге 16 мая, в 14:00 заявки начнет принимать Банк Центркредит, всего на первом этапе льготный автокредит под 4% будут выдавать четыре банка - Банк Центркредит, Народный банк, Forte Bank и Евразийский банк.

Заявки будут приниматься только представителями банков в автосалонах. У каждого банка есть свой лимит на выдачу льготных автокредитов.

"Сейчас у нас в фонде проходят корпоративные процедуры, заключаются соглашения с банками. Первое соглашение будет заключено сегодня с Банком ЦентрКредит, и он первым начнет принимать заявки сегодня", - сообщил другой представитель фонда Ринат Гаппаров.

Остальные три банка присоединятся к программе до конца недели.