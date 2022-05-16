Тегеран передал Москве карту сотрудничества в нефтегазовой сфере

16 мая. 9:45

Иран передал России "карту сотрудничества" в нефтегазовой сфере. Об этом заявил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Он подчеркнул, что в рабочую повестку иранского правительства включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с компаниями из России и российским правительством.

Дипломат обратил внимание на то, что в ходе переговоров стороны достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, являющиеся стратегическими в нефтегазовой отрасли.

"Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам РФ", - цитирует Джалали РИА Новости.