Армянские предприниматели смогут продавать свою продукцию в Россию через Wildberries

16 мая. 9:39

Онлайн-магазин Wildberries запустил логистический центр в Армении, что позволило начать прямые продажи от местных предпринимателей, сообщает пресс-служба компании.

"Wildberries открыл первый логистический центр компании в Армении: это позволило запустить на онлайн-платформе прямые продажи товаров от представителей местного бизнеса", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, на первом этапе работа по модели продаж "Маркетплейс" для армянских предпринимателей доступна только внутри страны, однако география будет расширена и на другие страны, в том числе на Россию.

В ретейреле также добавили, что продолжат расширять свою онлайн-платформу для локальных предпринимателей из разных стран.