Делегация из Швеции посетит Турцию для переговоров по НАТО

16 мая. 9:38

Правительство Швеции направит представителей в Турцию для разрешения существующих противоречий в связи с возможным вступлением королевства в НАТО, сообщил глава Минобороны страны Петер Хультквист.

"Мы направим группу официальных лиц, которые проведут обсуждения и диалог с Турцией, мы посмотрим, как будет решаться этот вопрос и в чем он заключается на самом деле", - сказал он.