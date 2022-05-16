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Делегация из Швеции посетит Турцию для переговоров по НАТО

Делегация из Швеции посетит Турцию для переговоров по НАТО

Правительство Швеции направит представителей в Турцию для разрешения существующих противоречий в связи с возможным вступлением королевства в НАТО, сообщил глава Минобороны страны Петер Хультквист.
"Мы направим группу официальных лиц, которые проведут обсуждения и диалог с Турцией, мы посмотрим, как будет решаться этот вопрос и в чем он заключается на самом деле", - сказал он. 

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