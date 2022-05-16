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Транзит газа через Украину снизился до 46,8 млн кубометров

Транзит газа через Украину снизился до 46,8 млн кубометров

Заявка европейских покупателей на прокачку российского газа через Украину на понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья и достигла 46,8 млн куб м, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

С 11 мая на Украине транзит газа осуществляется только через ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил об отсутствии технологической возможности перенести весь поток транзита на "Суджу". В результате транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.

Отметим, что транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки составляет 109,6 млн кубометров, из которых 32,6 млн приходится на "Сохрановку", которая сейчас недоступна.

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