Транзит газа через Украину снизился до 46,8 млн кубометров

16 мая. 9:34

Заявка европейских покупателей на прокачку российского газа через Украину на понедельник снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья и достигла 46,8 млн куб м, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

С 11 мая на Украине транзит газа осуществляется только через ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил об отсутствии технологической возможности перенести весь поток транзита на "Суджу". В результате транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.

Отметим, что транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки составляет 109,6 млн кубометров, из которых 32,6 млн приходится на "Сохрановку", которая сейчас недоступна.