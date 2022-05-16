Американцы недовольны политикой Байдена

16 мая. 9:26

Деятельностью американского лидера Джо Байдена недовольны 56% жителей США, одобряют – всего 39%, говорят данные опроса, проведенного NBC News.

Исследование проводилось с 5 по 7 мая, а затем с 9 по 10 мая, в котором приняли участие тысячи респондентов. Погрешность составляет три процентных пункта.

Так, американцы выражают свое недовольство в вопросах инфляции, экономики и безопасности границ, что вызывает критику в отношении Байдена на протяжении большей части его президентства. По данным опроса, лишь 37% населения положительно относится к Байдену.