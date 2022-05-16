В Крыму произошла массовая гибель дельфинов

16 мая. 9:20

Начиная с январь по май этого года в Крыму зафиксировали 282 выброса дельфинов, сообщили в Центре реабилитации дельфинов "Безмятежное Море".

"При этом 41 выбрасывались живыми - такое количество живых мы отмечаем впервые", - приводит слова собеседника "КП Северный Кавказ".

"У живой истощенной азовки, которую нашли в камнях возле останков другой морской свиньи в Севастополе, мы снова увидели те же кожные поражения и симптомы, что были у многих других выбросившихся азовок за последние две недели", - сообщают экологи, уточнив, что тревожные сигналы поступают в Центр каждый день.

В настоящее время специалисты проводят анализы и собирают необходимые материалы для того, чтобы найти причину ЧП.