Глава МИД Грузии посетит Брюссель

16 мая. 9:05

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель, где обсудит опросник, заполненный Грузией для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые собираются в Брюсселе в рамках Совета Европейского Союза по иностранным делам.

Помимо опросника, стороны обсудят повестку европейской интеграции, а также ситуацию с безопасностью в регионе, передает Sputnik Грузия.