Юные химики из Казахстана завоевали 8 медалей на Менделеевской олимпиаде

16 мая. 8:45

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии прошла в Ташкенте.

В сборную Казахстана вошли 12 учащихся 10 и 11 классов из Караганды, Актау, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Павлодара и Актюбинской области, информирует пресс-служба МОН РК.

Уточняется, что соревнования проходили среди школьников из стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы.

"Вы знаете, что на днях наши ребята впервые отправились на Всемирную гимназиаду во Францию. Призеры Менделеевской олимпиады, прошедшей в Узбекистане, получат возможность бесплатно учиться в ведущих российских вузах, не сдавая вступительные экзамены", - рассказал Sputnik Казахстан директор РНПЦ "Дарын" Тимур Нуркешев.