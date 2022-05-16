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СМИ назвали сроки отказа ФРГ от нефти из России

СМИ назвали сроки отказа ФРГ от нефти из России

Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, сообщает Bloomberg.

По словам правительственных источников агентства, это произойдет даже в том случае, если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Уточняется, что правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию на Украине.

В настоящее время германская сторона уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, но список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не назван.  Планируется, что логистические вопросы будут решены в течение шести-семи месяцев, передает РИА Новости.

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