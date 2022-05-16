СМИ назвали сроки отказа ФРГ от нефти из России

16 мая. 7:55

Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, сообщает Bloomberg.

По словам правительственных источников агентства, это произойдет даже в том случае, если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Уточняется, что правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию на Украине.

В настоящее время германская сторона уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, но список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не назван. Планируется, что логистические вопросы будут решены в течение шести-семи месяцев, передает РИА Новости.