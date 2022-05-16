Блинкен провел переговоры с главой МИД Франции

16 мая. 7:21

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, находящийся с визитом во Франции, провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, стороны "обсудили вопросы, имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире".

Кроме того, затрагивались усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.