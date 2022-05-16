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Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины, о чем разговаривал с Шойгу

Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины, о чем разговаривал с Шойгу

В воскресенье глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

В ходе беседы Остин рассказал украинскому министру последнюю о своем телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, состоявшемся 13 мая, передает "Интерфакс".

Ранее министерство обороны сообщили, что в ходе телефонных переговоров глава Минобороны России Сергей Шойгу и шеф Пентагона Ллойд Остин поговорили об актуальных вопросах международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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