Обзор СМИ Кавказа 9 - 15 мая

В Цхинвале прошло расширенное заседание инициативной группы в поддержку референдума о вхождении республики в состав России. Газета "Южная Осетия" информирует, что группа ведется сбор подписей среди населения - для организации референдума достаточно двух тысяч. "Спутник-Южная Осетия" приводит мнение глав районов РЮО о том, как вхождение в состав РФ может сказаться на развитии районов Южной Осетии.

Глава Цхинвальского района Вахтанг Мамитов говорит, что РЮО - преимущественно сельскохозяйственный регион, и вхождение в состав России даст возможность увеличить закупки сельхозтехники, всевозможных удобрений и химикатов. Появятся новые рабочие места, поля не будут простаивать. Каждый сельский житель будет заинтересован в работе, если сможет, не сталкиваясь с проблемами таможенного регулирования, доставить на территорию России произведенную им продукцию и продать. Появится много рабочих мест, люди будут заинтересованы.

По мнению главы Знаурского района Олега Сиукаева, вхождение РЮО в состав РФ избавит местных жителей от таможенного барьера, излишней бюрократии и трудностей с ввозом. Помимо неудобств для простых граждан, наличие границы влияет и на цены в республике из-за существования таможенных пошлин. "Для нашего района в первую очередь важна газификация. Вступление Южной Осетии в состав России – это газификация всех районов", — считает Сиукаев. По его словам, еще одним важным плюсом является социальная составляющая – жители Знаурского района в частности и граждане РЮО в целом получат доступ к российским выплатам (материнский капитал, пенсии и другие). Все это положительно скажется на людях, ведь у многих нет гражданства РФ. Не все имеют доступ к таким механизмам социальной поддержки. Например, в нашем районе порядка 15-20% жителей не имеют российского гражданства.

"При вхождении в состав РФ на югоосетинской земле больше не будет войны, — говорит глава Ленингорского района Владимир Гулиев. – Гарантия мира даст народу чувство спокойствия, люди с уверенностью будут ходить на работу, строить дома. Естественно, экономика будет развиваться сильнее и быстрее".

Что касается непосредственно Ленингорского района, то первый весомый плюс – это обеспечение материально-технической базой. "У нас в районе ее нет. Чтобы район и сельское хозяйство развивались, нужны в том числе оросительные каналы. У нас их нет со времен СССР, потому что Грузия их перекрыла", — поясняет Гулиев. По его словам, в Ленингорском районе хорошие поля, на которых растут такие культуры, как помидоры, огурцы, капуста, лук и другие. В прежние времена на этих полях даже перевыполняли план. Без орошения это невозможно. Также, продолжает он, в районе сегодня не хватает сельскохозяйственной и строительной техники – она вся давно устарела, поскольку работает еще с советских времен.

Глава Дзауского района Андрей Джиоев выделяет несколько серьезных плюсов: "В случае вступления Россия перестанет быть импортером продукции, не будет таможенных пошлин, пограничных постов и прочего, вследствие чего цены начнут снижаться и на продукты, и на ГСМ, и на все остальное. Гарантии безопасности дадут инвесторам возможность прийти в Южную Осетию без необходимости вкладываться в иностранную экономику, без существующих сегодня инвестиционных рисков. Тогда последует экономический рывок региона". Дзауский район получит возможность реализации ряда проектов, считает Джиоев. В короткие сроки заработает Квайсинское свинцово-цинковое рудоуправление, обладающее богатыми природными ресурсами. "Весь комплекс шахт, рудников и прочего в Квайсе – это от 800 до 1,2 тыс. рабочих мест. Это огромный потенциал. Рудники перестали работать в 1990-х годах, в числе прочего, из-за невозможности эксплуатировать железную дорогу, поскольку она вела через Грузию. Также важным направлением, которое получит толчок к развитию, является туризм. В Дзауском районе есть высокогорные селения, древние городища и прочее. Возможным представляется и возрождение санаторно-курортного комплекса Дзау, достать путевку в который в советские времена было трудно из-за уровня востребованности. Развитие туризма – это и новые рабочие места", — говорит Джиоев. По его мнению, все эти проблемы нивелируются и все вышеперечисленное будет функционировать и развиваться при вхождении РЮО в состав России.

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Кабардино-Балкария сохраняет положительную динамику реализации нацпроектов и федеральных программ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что по итогам первого квартала КБР идет с перевыполнением плана по достижению целевых показателей на текущий год и находится в списке регионов-лидеров, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда". План строительства и капитального ремонта на 2022 год в республике – около 100 объектов с общим объемом финансирования в 8,2 млрд рублей. Кассовое исполнение проектов на сегодня составляет более 23%, а по отдельным проектам – около 40%. В этом году в республике начинается строительство Баксанского группового водопровода общей протяженностью 77 км. Проект позволит решить сразу две задачи.

Первое - обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламея, Баксаненка, Псычоха Баксанского муниципального района, отказавшись от многочисленных скважин, низкая энергоэффективность которых сказывается на стоимости воды для местных жителей. Численность населения указанных населенных пунктов составляет около 98 тыс. человек. Второе - реализовать в городе Баксане и Баксанском районе проект инвестора в сфере жилищного строительства, который предполагает строительство более 260 тыс. кв. метров жилья до 2038 года. При инфраструктурной поддержке со стороны региона инвестор готов привлечь 6,8 млрд рублей собственных средств. Реализация проекта позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет республики и создать порядка 240 рабочих мест. По словам главы КБР Казбека Кокова, республике на это выделены средства, соответствующие соглашения с Минфином и Минстроем РФ уже подписаны. Первый транш составил 428 млн. Всего на этот год запланировано более миллиарда рублей, аналогичная сумма заложена на 2023 год. Работа строится во взаимодействии с федеральными министерствами с учетом складывающейся экономической ситуации. Более четырех миллиардов рублей заложено в этом году на дорожное строительство. "В нормативное состояние приведем порядка 170 км дорог. К концу августа планируем завершить все работы, что даст возможность включить в план на текущий год дополнительные дорожные объекты", - отметил Коков.

Сегодня строится 10 школ, капитальный ремонт ведут еще в 29. КБР сохраняет также положительную динамику жилищного строительства. В первом квартале введено в эксплуатацию более 62 тыс. кв. метров жилья. При этом КБР входит в число субъектов с растущим портфелем ипотечных кредитов, который в сравнении с первым кварталом прошлого года вырос на 7,5% и составляет 28,2 млрд рублей.

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В Дагестане за счет инвестиций "Газпрома" реализуют Программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспортировки газа на 2021–2025 годы. Завершена реконструкция ГРС "Мужукай" и "Кокрек", а также техническое перевооружение "Шамхала" и "Черняевки". Увеличение их производительной мощности позволит повысить стабильность газоснабжения населенных пунктов Бабаюртовского, Хасавюртовского, Кизлярского и Кумторкалинского районов. В этом году предусмотрено завершение технического перевооружения девяти ГРС, сообщает газета "Дагестанская правда", со ссылкой на главу Минэнерго республики Ризвана Мурадова.

Дагестан имеет развитую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, протяженность которой составляет более 16 тыс. км. Общий уровень газификации составляет 75,8 %. По итогам 2021 года порядка 155 домовладений было подключено к сетям газораспределения в рамках догазификации. В 2022 году планируется обеспечить догазификацию 2048 домовладений. Министр отметил, что сбор заявок на догазификацию домовладений идет на постоянной основе. Актуальной проблемой остается обеспечение надежности газоснабжения уже газифицированных населенных пунктов. По данным Минэнерго, из 107 ГРС в республике 20 перегружено. Это обусловлено, в том числе, стремительным развитием строительной отрасли, малого бизнеса и увеличением общего количества потребителей газа.

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В Северной Осетии запущен первый этап нового завода по обработке камня ООО "Ирстоун". Завод строится на частные инвестиции. Начал работу цех по обработке камня (гранита, мрамора, доломита), запущено несколько современных станков, сообщает газета "Северная Осетия". Как рассказал инвестор проекта Владимир Гуриев, первоначальная площадь производственных цехов – 4 тыс. кв. метров. В ближайшем будущем планируется строительство дополнительного цеха такой же площади. При полной реализации инвестпроекта будет создано до тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Сегодня в России подобных заводов не более пяти. Предприятие имеет широкий спектр производственных возможностей: из блоков, которые предприятие получает непосредственно с карьеров, будут производить все виды продукции камнеобработки – слэбы (плиты из камня, которые можно использовать, например, для кухонных столешниц), бордюры, брусчатку и другое. Современное оборудование позволяет выполнять работу любой сложности – например, гидроабразивный станок, с помощью которого из камня вырезают сложные мозаики; многокоординатные станки, которые позволяют вырезать из камня объемные фигуры – вплоть до скульптур. Гуриев подчеркнул, что в первую очередь продукция завода будет востребована при строительстве курорта "Мамисон" и всесезонного тематического парка "Алания – парк", а также других объектов. Затем изделия будут реализовываться за пределами Северной Осетии.

Глава республики Сергей Меняйло считает, что в Северной Осетии есть все необходимое, чтобы заниматься обработкой камня: "Предприятие может стать одним из лидеров камнеобработки в России. В будущем производство будет расширяться. Это будет комплекс цехов с самым современным оборудованием. Тем более что все необходимые станки уже закуплены. Вся эта продукция востребована не только у нас в республике, но и за ее пределами". Касаясь в целом планов по развитию промышленности, Меняйло отметил, что это второе промышленное предприятие, которое запускается в республике в этом году. Недавно возобновлено производство на старейшем заводе "Кристалл" во Владикавказе. До конца лета во Владикавказе появится новая швейная фабрика на 700 рабочих. Договоренности с инвестором уже достигнуты. Здание приобретено и оборудуется под производство. В конце мая в Алагирском районе начнется строительство завода по производству жидких субстанций, на основе которых готовятся препараты, применяемые в медицине.

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В Грозном построен спортивно-оздоровительный комплекс со множеством развлечений, включающий дельфинарий и конноспортивный клуб, пишет газета "Вести республики". Дельфинарий построен в форме ракушки. Среди его обитателей четыре дельфина, северный морской котик и южноамериканский морской лев. В их распоряжении восемь бассейнов, где животные могут тренироваться и отдыхать. Наблюдать за водными представлениями могут одновременно 665 человек.

В конноспортивном клубе "Сирадин", включающем школу верховой езды, прокат лошадей, катание на пони, также можно интересно провести время. В комплексе также функционируют гостиница на 15 номеров, этнодеревня на 10 домиков, первый в ЧР контактный зоопарк, площадка для воркаута, парк динозавров, парк аттракционов, пруд, ресторан на воде, а также Театр юного зрителя на 94 места и актерская школа. Нулевой и первый этажи комплекса отведены под развлекательный центр с детскими аттракционами.

Здесь располагается клиника для реабилитации детей с проблемами здоровья, где они могут пройти курс иппотерапии и дельфинотерапии. Иппотерапия применяется для приобретения изначально отсутствовавших или утраченных психомоторных навыков у человека любого возраста, что стимулирует процесс развития и облегчает социализацию детей и взрослых. Как поясняют специалисты, иппотерапия не вылечит, но облегчит жизнь. Дельфинотерапия применяется для коррекции психологических проблем, психических патологий, сочетается с медикаментозным лечением и психотерапевтическими методами. К общению с людьми привлекаются самые ласковые, контактные и трудолюбивые животные.