Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

15 мая. 23:05

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где примет участие в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Саммит пройдет в понедельник, 16 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что саммит ОДКБ состоится в Москве 16 мая. Участники саммита проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака.

"Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации", - указано в сообщении.