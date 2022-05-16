Итальянский монах познакомит жителей Тбилиси с Грузией XVII века

16 мая. 6:05

В Тбилиси открылась выставка работ итальянского монаха и миссионера Христофоро Кастелли.

В 1632-1654 годах Кастелли жил в Грузии в составе миссии мужского священнического ордена Римско-католической церкви. Все эти годы он создавал иллюстрированный "дневник", чем внес большой вклад в знакомство с Грузией Европы и оставил бесценное историческое наследие.

Выставка "Христофоро Кастелли и Грузия" открылась в музее им.С. Джанашия 13 мая в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Италией и Грузией, посетить ее можно до 30 июня.

Экспозиция включает репродукции 50 графических работ монаха. На рисунках запечатлены грузинские цари и знать, бытовые сцены, замки и церкви.