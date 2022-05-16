Крупный детский сад строят в пригороде Краснодара

16 мая. 5:55

В станице Елизаветинской началось строительство детского сада на 350 мест.

Площадь двухэтажного здания составит почти 8 тыс кв м, в нем разместят 16 групп для детей разного возраста и всю необходимую инфраструктуру.

"Это важный объект для такого отдаленного района. Только вдумайтесь – сколько жителей получат возможность водить своих детей в садик возле дома вместо того, чтобы, например, ехать в город", - написал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Окончание строительства детсада намечено на середину апреля 2023 года.

По словам Алексеенко, в этом же районе планируется возвести школу на 616 мест.