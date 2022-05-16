В Северной Осетии будут производить кальвадос

16 мая. 3:45

Предприятие "Казачий хутор" из Северной Осетии запустит производство кальвадоса, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, агропредприятие уже построило плодохранилище и цех по производству тары, а также получило землю под сады. "Дальше в перспективе мы с ними обговорили строительство цеха по производству кальвадоса, это пока в планах", - цитирует его "Это Кавказ".

Также он добавил, что компания озвучивала планы о строительстве отдельного цеха по производству консервированных соков. При этом сроки реализации всех проектов Меняйло не уточнил.