Жители Грузии стали совершать меньше преступлений 

16 мая. 1:25

В Грузии в первом квартале 2022 года количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 5%. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Так, с 1 января по 31 марта текущего года в республике было зарегистрировано около 13,5 тыс преступлений, из них раскрыто 49,1%.

Согласно материалам МВД, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тыс преступлений.

Самым распространенным преступлением в Грузии по-прежнему является воровство. За первые три месяца 2022 года было зафиксировано примерно 4,3 тыс фактов воровства, из них раскрыто 42,4%. На втором месте находятся преступления, связанные с наркотиками. Правоохранители зарегистрировали 1,1 тыс таких преступлений, раскрыто из них 85,5%.

В пятерку наиболее совершаемых также входят преступления, связанные с семейным насилием, транспортные и различного рода угрозы, передает "Sputnik Грузия".