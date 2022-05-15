Новак: Ингушетия сможет добиться высоких показателей развития

15 мая. 21:55

В Ингушетии есть все условия для достижения высоких показателей развития, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

По его словам, для этого необходимы условия инвестиционного роста, оптимизации и увеличения доходов бюджета. "Эти средства могут быть направлены на улучшение качества жизни местного населения", - обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшейся встречи Новака с главой республики Махмуд-Али Калиматовым было решено, что федеральный центр выделит Ингушетии дополнительные дотации из бюджета РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета.