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Новак: Ингушетия сможет добиться высоких показателей развития

Новак: Ингушетия сможет добиться высоких показателей развития

В Ингушетии есть все условия для достижения высоких показателей развития, заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

По его словам, для этого необходимы условия инвестиционного роста, оптимизации и увеличения доходов бюджета. "Эти средства могут быть направлены на улучшение качества жизни местного населения", - обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшейся встречи Новака с главой республики Махмуд-Али Калиматовым было решено, что федеральный центр выделит Ингушетии дополнительные дотации из бюджета РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета.

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