В Ереване продолжатся акции неповиновения

15 мая. 21:05

Митинг и шествие оппозиции завершились в Ереване призывом продолжить акции неповиновения, заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

Напомним, что оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна,

"С завтрашнего утра продолжаем всевозможные акции неповиновения. Из-за погодных условий завтра митинга не будет. Но во вторник мы все должны выйти на улицы. Те десятки тысяч, которые выходят по вечерам, нужны утром, чтобы полностью парализовать город и добиться забастовок", - сказал он при закрытии митинга.

Сагателян также подчеркнул, что "дни нынешней власти Армении сочтены".