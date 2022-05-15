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Ставрополь открыл сезон ремонта второстепенных дорог

Ставрополь открыл сезон ремонта второстепенных дорог

После окончания  основных ремонтных работ на городских магистралях Ставрополя рабочие начали плановый ямочный ремонт, сообщал глава города Иван Ульянченко.

По его словам, в первую очередь рабочие отремонтируют ямы на дорогах, которые были обнаружены при ежедневных объездов специалистов. Кроме того, дорожники заделают ямы, на которые обращали внимание властей местные жители.

В настоящее время в столице региона уже отремонтированы участки дорог в центре, въездные группы и подъездные дороги к кладбищам – всего около 16 тыс кв м.

"Еще столько же сделаем на внутриквартальных проездах", - заверил Ульянченко.

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