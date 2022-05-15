Ставрополь открыл сезон ремонта второстепенных дорог

15 мая. 20:27

После окончания основных ремонтных работ на городских магистралях Ставрополя рабочие начали плановый ямочный ремонт, сообщал глава города Иван Ульянченко.

По его словам, в первую очередь рабочие отремонтируют ямы на дорогах, которые были обнаружены при ежедневных объездов специалистов. Кроме того, дорожники заделают ямы, на которые обращали внимание властей местные жители.

В настоящее время в столице региона уже отремонтированы участки дорог в центре, въездные группы и подъездные дороги к кладбищам – всего около 16 тыс кв м.

"Еще столько же сделаем на внутриквартальных проездах", - заверил Ульянченко.