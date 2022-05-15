Столтенберг: в НАТО намерены быстро найти компромисс с Турцией

15 мая. 20:00

НАТО в кратчайшие сроки намерен найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в альянс и ускорить ратификацию документов об их приеме, завил глава альянса Йенс Столтенберг.

"Турция - важная страна НАТО. Турция не намерена блокировать вступление Швеции и Финляндии, она лишь высказала свои озабоченности, а когда у стран НАТО есть озабоченности - мы садимся за стол переговоров. Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО поддерживают принцип открытых дверей", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Берлине, передает ТАСС.