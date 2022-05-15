В Турции борются с насилием в отношении женщин и медработников

После длительных обсуждений парламент Турции предпринял важный шаг по сдерживанию насилия в отношении женщин и медицинских работников, одобрив пакет реформ законодательства, включая более суровые сроки тюремного заключения и полную уголовную ответственность за преследование. Как отмечает турецкая "Сабах", это поможет правительству, которое снизить акты насилие в семье и число преступлений, совершаемых пациентами или их родственниками и друзьями в отношении медработников.

Защита женщин

Законопроект предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с отягчающими обстоятельствами для виновных в преднамеренном убийстве, если преступление совершено в отношении женщины. Хотя большинство таких дел заканчивается суровым наказанием, исключающим возможность условно-досрочного освобождения, в некоторых судебных процессах виновные в совершении преступлений получают менее суровые приговоры. Наряду с вольно истолкованными смягчающими обстоятельствами поведение подсудимого в ходе судебного заседания иногда становится достаточным для вынесения мягкого приговора. Активисты, выступающие в защиту прав женщин, критикуют некоторые приговоры по делам о насилии, которые часто учитывали, что виновный "надевал галстук на слушание" до вынесения решения. Законопроект отменяет и подобную практику. Отношение и поведение преступника во время судебного разбирательства не будут приниматься во внимание.

Законопроект предусматривает увеличения сроков тюремного заключения за умышленное причинение вреда здоровью, угрозы и пытки, если жертвой становится женщина, независимо от ее отношений с преступником. Например, минимальное наказание за легкую травму, не требующую хирургического вмешательства, составляет шесть месяцев лишения свободы. За пытки женщин предусмотрено минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Законопроект также уточняет определение "настойчивого преследования" или преследования впервые, признавая его отдельным преступлением. Физическое преследование других лиц с помощью средств связи (по телефону, онлайн-сообщениям и т. д.) или с использованием третьих лиц наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет. Сроки тюремного заключения за преследование будут увеличены, если оно совершено в отношении детей разведенного/разводящегося супруга, если оно вынудило жертву переехать и если на преступника на момент совершения преступления был вынесен запретительный судебный приказ.

Защита медиков

Законопроект отменяет практику освобождения до суда виновных в нападениях на медицинских работников, если жертва или жертвы получили ранения. Преступникам также не будет вынесен мягкий приговор на основании их поведения во время судебного разбирательства. Работники здравоохранения будут освобождены от выплаты из собственного кармана в случаях злоупотребления служебным положением, если они не умышленно плохо обращались с пациентами. Государство покроет расходы, компенсацию и т. д. в случаях злоупотребления служебным положением.