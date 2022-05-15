Оппозиция требует урезать полномочия правительства Грузии

15 мая. 19:32

Оппозиционная партия "Лело" подготовила законопроект, требующий отмены закона "Об общем здравоохранении". Данный закон наделяет правительство рядом полномочий в период пандемии. Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламентское бюро в понедельник.

По словам его авторов, на основании действующего закона кабмин принимает неконституционные решения с 2020 года по сегодняшний день в вопросах по управлению пандемией; парламент же отказался от выполнения одной из своих основных конституционных функций — парламентского контроля и права принимать решения, обеспечивая их исполнение.

"До сих пор неизвестно, на каком основании работает т.н. "Координационный совет" и на каких основаниях вводятся или снимаются ограничения", - подчеркивается в проекте, передает Sputnik Грузия.