НАТО займется всесторонним сдерживанием России

15 мая. 18:25

НАТО зафиксирует в своей новой стратегической концепции положение о необходимости сдерживания "любой агрессии" со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в [новой] стратегической концепции", - указал он в ходе выступления в Берлине на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов блока.

При этом Блинкен не уточнил, входят ли Соединенные Штаты в число тех государств альянса, которые призывают выстраивать дальнейшие отношения с российской стороной с опорой исключительно на принцип ее сдерживания. Также он не стал пояснять, считает ли американская сторона утратившим силу Основополагающий акт Россия – НАТО, передает ТАСС.

"Предоставлю саммиту, лидерам описывать более детально, как альянс видит отношения с Россией на перспективу. Считаю, что это в полной мере будет оглашено на саммите в Мадриде", - выразил мнение глава американской дипломатии, добавив, что "множество этих вопросов будет полностью обсуждено, полностью прояснено на саммите в Мадриде в июне".

Далее Блинкен отметил, что в настоящее время ведется подготовка проектов данных решений. "За последние пару дней был очень позитивный и существенный вклад в этот процесс выработки проектов", - обратил внимание глава Госдепа.

Напомним, что новая стратегическая концепция Североатлантического альянса будет одобрена в конце июня на очередном саммите блока в столице Испании.