Турция может быть изолирована в НАТО

15 мая. 18:00

Турцию может ожидать изоляция в НАТО в том случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер.

"Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества", - сказал он. "Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать", - пояснил Вебер медиагруппе Funke, передает ТАСС.